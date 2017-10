Siol: Sklad Georgea Sorosa bi kupil Tuš

Ljubljana, 24. oktobra - Banke upnice, ki imajo v rokah več kot polovico terjatev do Tuša, se o prodaji družbe ekskluzivno pogovarjajo s skladom Quantum Strategic Partners, ki ga upravlja svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros. Sklad iz New Yorka trenutno opravlja skrbni pregled družbe, danes piše Siol.net.