Skupina Tuš v polletju z 2,7 milijona evrov čistega dobička

Celje, 27. oktobra - Skupina Tuš, v kateri so Engrotuš, Tuš nepremičnine in obvladujoča družba Tuš holding, je v prvem polletju letos ustvarila 2,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 80 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se nekoliko znižali na 237,7 milijona evrov, so danes sporočili iz Tuša.