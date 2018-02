Brezčasni Prešernovi stihi tudi tokrat z izrazito kritičnim podtonom

Ljubljana, 8. februarja - Združenje dramskih umetnikov Slovenije je tudi letos ob kulturnem prazniku pripravilo recital Prešernove poezije. Igralci so točno opoldne na ljubljanskem Prešernovem trgu že 32. leto začeli z interpretiranjem Prešernovih pesmi, ki pa so jih kot vselej pospremili kritično - zdi se jim, da je država brezbrižna in da jim politika veže roke.