Na Prešernov dan kulturne institucije odpirajo vrata

Ljubljana, 8. februarja - Na slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi potekale večje in manjše prireditve, svoja vrata pa brezplačno odpirajo številne kulturne ustanove. Slovenski kulturni praznik je dan, ki spodbudi razmišljanje o Francetu Prešernu kot zgodovinsko pomembni osebnosti ter o pomenu, ki ga imata kultura in jezik za državo in narod.