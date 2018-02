Premier Cerar ob kulturnem prazniku: Storil bom vse, da vlada odpravi očitne zagate

Ljubljana, 8. februarja - Miro Cerar je v poslanici zapisal, da je javnost upravičeno kritična do nekaterih vidikov bilance resorja kulture in vodenja. "Skrbi me, a obenem bodri, ko vidim, da ta ista kritična javnost še vedno verjame v moč dialoga, v katerega verjamem tudi sam." Storil bo vse, da do konca mandata vlada odpravi očitne zagate in pripravi podlage za naprej.