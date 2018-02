Direktor MDK Fonda: Naši izdelki so varni

Ljubljana, 5. februarja - Izdelki Mesnin dežele Kranjske (MDK) so varni, obrat v ljubljanskem Zalogu, ki je začasno zaprt, se ureja in bo urejen, kot mora biti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zagotovil direktor MDK Edvard Fonda. V obratu tako potekajo urejevalna oz. vzdrževalna dela, kot so npr. urejanje tlakov, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov.