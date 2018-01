Uprava: Izdelki iz obrata MDK tako varni kot v povprečju ostali

Ljubljana, 25. januarja - Inšpekcija v obratu Mesnin dežele Kranjske (MDK) v Ljubljani ni našla tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu. "Ti izdelki, ki so do zaprtja obrata šli iz MDK, so tako varni, kot so v povprečju ostali izdelki na trgu," je za STA dejala direktorica inšpekcije Andreja Bizjak. Obrat so namreč zaprli zaradi nezadostnega obvladovanja procesov.