Mesnine dežele Kranjske: Izdelki so neoporečni

Ljubljana, 24. januarja - Iz Mesnin dežele Kranjske so sporočili, da je do zaprtja njihovega obrata v Zalogu prišlo zaradi zamud pri odpravi vzdrževalnih napak in posodabljanju razvojno-tehnološke dokumentacije. Kupcem zagotavljajo, da so njihovi izdelki varni in neoporečne kakovosti ter niso predmet odločbe, ki jo je družbi izdala inšpekcija za varno hrano.