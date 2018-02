Primorske novice: Ustavna, a nepitna (3. 2.)

Koper, 2. februarja - Da imamo pravico do pitne vode zapisano v ustavi, se lepo in plemenito sliši. A krajani nekaj vasi iz okolice Ilirske Bistrice lahko ob tem le skomignejo z rameni, vključijo štedilnik in pristavijo velik lonec vode. Tako počnejo že več kot dve leti, odkar so v vodnem viru našli parazite, v Primorskih novicah piše Helena Race.