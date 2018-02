Mladina: Cerar na poti v poraz (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Vladni in premierski prostori človeka ne oddaljijo tako zelo od javnosti, da bi prenehal razumevati, zakaj je na tem položaju in kaj je aroganca oblasti. A vsem premierjem zadnje dobe se uspe obkrožiti z množico kimavcev in vedežev, ki nimajo občutka za ljudi, v Mladini piše Grega Repovž.