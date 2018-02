Delo: Mahanje z juani (2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Na malezijskem otoku Penang mi je eden od prebivalcev pred kratkim pripovedoval: "Kitajci so sebični in lakomni. Vse projekte izpeljejo sami." Šestdeset milijard evrov, ki naj bi jih Kitajci investirali v Maleziji, bo državo postavilo v povsem vazalni položaj, nič drugače ni drugod v Aziji in tudi na drugih celinah, v Delu piše Peter Rak.