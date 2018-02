V snegu na pot še bolj previdno

Ljubljana, 2. februarja - Od danes zgodaj zjutraj do sobote je napovedano močnejše sneženje. Na Darsu zato voznikom priporočajo, da se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno. Ob sneženju se bodo vozne razmere hitro poslabšale, promet bo potekal počasi. Voznikom svetujejo, naj ne pozabijo na dovolj goriva, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti.