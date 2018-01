Poslavlja se eden najtoplejših januarjev, prihaja sneg

Ljubljana, 31. januarja - Mesec januar, ki se danes izteka, je bil v večjem delu Slovenije eden najtoplejših v zadnjih stotih letih. Po zdajšnjih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bil glede na izmerjene temperature med 2. in 4. najtoplejšim. A že kmalu se vrača zima, saj bo v petek snežilo do nižin, zimsko vreme pa naj bi se nadaljevalo vsaj do polovice februarja.