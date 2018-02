V petek in soboto dopoldne napovedana snežna pošiljka

Ljubljana, 1. februarja - Po januarju, ki je bil v večjem delu Slovenije eden najtoplejših v zadnjih stotih letih, se zdaj obeta snežna pošiljka. V petek in soboto dopoldne bo snežilo do nižin, napovedujejo vremenoslovci. Sneg bo moker in bo lahko povzročal težave predvsem v prometu. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov.