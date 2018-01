Občina Straža: Popožarna sanacija v Zalogu prepočasna

Straža, 26. januarja - Občina Straža je ministrstvu za okolje in prostor danes poslala dopis, s katerim njeno vodstvo opozarja, da sanacija po velikem požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu poteka prepočasi. Od požara je namreč preteklo pol leta, izpolnjene pa niso tudi zahteve, ki so jih po požaru na pristojne naslovili Stražani in krajevna civilna pobuda.