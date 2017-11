Nasprotniki pogorelega obrata družbe Ekosistemi ponovili zahteve za njegovo odstranitev iz Zaloga

Straža, 9. novembra - Nasprotniki v julijskem večjem požaru uničene podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu so na današnji okrogli mizi, ki so jo pripravili v straškem kulturnem domu, ponovili poleti izrečene zahteve po ukinitvi dejavnosti te družbe. Hkrati so poudarili, da pristojni na najvišjih mestih svojih obljub do zdaj še niso uresničili.