V Straži drevi izredna seja svetnikov po požaru v Zalogu

Straža, 3. avgusta - Svetniki Občine Straža se bodo drevi sešli na izredni seji, na kateri bodo obravnavali okoliščine in posledice nedavnega katastrofalnega požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu. Sejo so sklicali zaradi razsežnosti požara in morebitnih vplivov na okolje in zdravje, predvidoma bodo obravnavali tudi poročila pristojnih služb.