Premogovnik Velenje lani presegel načrtovani odkop premoga

Velenje, 20. januarja - V premogovniku Velenje so lani odkopali 3,35 milijona ton premoga in s tem presegli letni načrt odkopa, ki so ga postavili pri 3,31 milijona ton. Kot je dejal glavni tehnični vodja premogovnika Bogdan Makovšek, lani v jami niso imeli večjih izrednih dogodkov, zato sta tudi proizvodnja in delo vseskozi v glavnem dobro potekala.