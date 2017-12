Na avstrijskem Koroškem zaradi trgovine z mamili prijeli Slovenca

Celovec, 26. decembra - Policija na avstrijskem Koroškem je pred božičnimi prazniki prijela štiri moške, ki so iz Slovenije tihotapili mamila in jih prodajali v Avstriji, je danes sporočila policija v Celovcu. 20-letni Slovenec in 21-letni državljan BiH sta mamila od januarja lani tihotapila iz Slovenije, dva odvisnika iz avstrijske Koroške pa sta jih preprodajala.