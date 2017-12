Policija pri 36-letniku iz okolice Komna našla večjo količino heroina

Komen/Sežana, 29. decembra - Policija je v sredo zaradi predhodnega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pri 36-letniku iz okolice Komna opravila hišno preiskavo ter pri tem zasegla več vrst prepovedane droge - tudi 113 gramov heroina in 67 tablet, ki so na seznamu prepovedanih drog. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor.