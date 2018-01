DZ na januarski seji tudi o noveli zakona o evidentiranju nepremičnin in dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ljubljana, 15. januarja - Kolegij predsednika DZ je sprejel dogovor o zadevah, ki jih bo DZ obravnaval na januarski seji. Ta se bo začela 22. januarja. Na njej bodo med drugim odločali o noveli zakona o evidentiranju nepremičnin in dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Sprejel je tudi terminski program zadev za obravnavo na februarski in marčevski seji.