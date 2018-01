Odbor prek predloga novele o evidentiranju nepremičnin

Ljubljana, 10. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes potrdil predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin, ki naj bi dal podlago za bolj kakovostne podatke v javnih evidencah. Del opozicije je bil do predloga kritičen, ker da se s prejemanjem po nepotrebnem hiti in novela ne bo dokončno uredila evidenc.