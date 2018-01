Španska vojska na preži, da bi preprečili vrnitev Puigdemonta v Katalonijo

Madrid/Koebenhavn, 23. januarja - Španski vojaki so noč in dan na preži, da bi nekdanjemu in najverjetnejšemu prihodnjemu predsedniku katalonske vlade Carlesu Puigdemontu preprečili vrnitev v Katalonijo, "tudi če bi hotel priti v prtljažniku avtomobila," je danes dejal španski notranji minister Juan Ignacio Zoido.