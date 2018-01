Združenje zasebnih zdravnikov: Spremembe zakona in pravilnik bodo podaljšali čakalne dobe

Ljubljana, 23. januarja - Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je opozorilo, da novela zakona o pacientovih pravicah in pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah na sekundarnem nivoju ne bosta skrajšala čakalne dobe bolnikov, temveč jih bosta kvečjemu podaljšala. Zakon in pravilnik tako ne bosta dosegla želenih učinkov, so opozorili.