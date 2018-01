S prihodnjim tednom novosti za bolnike in izvajalce na področju čakalnih dob in seznamov

Ljubljana, 16. januarja - V nedeljo se bosta začela uporabljati novela zakona o pacientovih pravicah in pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, ki za bolnike in izvajalce prinašata več novosti, zlasti na področju urejanja čakalnih dob in seznamov. Po novem bo na napotnicah stopnja nujnosti zelo hitro, izvajalci bodo morali prečiščevati čakalne sezname.