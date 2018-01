Za preureditev vzhodne ljubljanske obvoznice štiri ponudbe

Ljubljana, 22. januarja - Za preureditev ljubljanske obvoznice, v sklopu katere namerava Dars med izvozom Bizovik in razcepom Malence proti Dolenjski vzpostaviti tretji vozni pas, so prispele štiri ponudbe. Kot so pojasnili na Darsu, so bile ponudbe vredne med 2,061 in 3,347 milijona evrov, komisija pa jih bo zdaj podrobno pregledala.