Dars letos v preureditev vzhodne ljubljanske obvoznice

Ljubljana, 2. januarja - Vzhodna ljubljanska obvoznica bo letos po načrtih postala bolj pretočna. Dars namreč med izvozom Bizovik in razcepom Malence proti Dolenjski načrtuje preureditev vozišča, s katerim bo ta odsek dobil tretji vozni pas. Dela, ki naj bi bila izvedena do polletja, so po novem ocenjena na 2,35 milijona evrov, izvajalca pa bodo izbrali ta mesec.