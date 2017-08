Od Bizovika proti Malencam do pomladi trije vozni pasovi

Ljubljana, 24. avgusta - Družba za avtoceste v RS (Dars) namerava jeseni izbrati izvajalca del za širitev vzhodne ljubljanske obvoznice med izvozom Bizovik in razcepom Malence. Večjo pretočnost in prometno varnost nameravajo zagotoviti s tremi voznimi pasovi, dela pa bodo, kot so pojasnili v Darsu, v celoti izvedena spomladi prihodnje leto.