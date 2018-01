Na Hrvaškem pridržali štiri osebe v zvezi z nezakonitimi klicnimi centri

Zagreb, 20. januarja - Hrvaška policija je danes potrdila, da so zaradi trgovine z ljudmi prijeli po dva državljana Hrvaške in Kitajske. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Zagrebu, so štirje osumljenci v nezakonitih klicnih centrih v dveh hišah na območju Zagreba v goljufije prisilili najmanj 59 kitajskih državljanov.