V zvezi z nezakonitimi klicnimi centri pridržanih šest osumljencev

Maribor, 19. januarja - V kriminalistični preiskavi domnevne trgovine z ljudmi je bilo v četrtek na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj opravljenih skupno 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim osebam, od tega jih je danes pridržanih še šest, med njimi sta dva slovenska državljana, so danes povedali na mariborski policijski upravi.