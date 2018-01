Policija z obsežnimi preiskavami nad trgovino z ljudmi

Ljubljana, 18. januarja - Policija je razbila dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja trgovine z ljudmi, so pojasnili na novinarski konferenci. Kriminalisti preiskave med drugim izvajajo na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj, preiskujejo pa nezakonite klicne centre, v katerih so delali tuji državljani.