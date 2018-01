Okrogla miza: Spremljanje medijev naj bo kritično

Ljubljana, 18. januarja - Fakulteta za družbene vede je danes gostila celodnevni dogodek Proti kulturi laži. Z delavnicami in predavanji so predstavili ključne dimenzije lažnih novic in predali smernice za prepoznavo takih vsebin, predvsem na spletu. Dan so sklenili z okroglo mizo, na kateri so razpravljalci med drugim opozorili, naj medije spremljamo kritično.