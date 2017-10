Opisovanje in razlaganje sveta ostaja naloga novinarjev

Ljubljana, 11. oktobra - Italijanski vojni poročevalec Domenic Quirrico je na nocojšnjem pogovoru, prvem v nizu Etika in novinarske tehnike v digitalni eri, izpostavil, da je naloga novinarjev še vedno opisovanje in razlaganje vse bolj zapletenih družbenih dogajanj. Dotaknil se je tudi problema migracij, človekovih pravic in koncepta globalizacije.