Lažne novice vse bolj krojijo medijski svet

Ljubljana, 7. novembra - Na večeru Jurija Gustinčiča, ki sta ga v ponedeljek pripravila Društvo Slovenija Rusija in fakulteta za družbene vede, so sodelujoči govorili o vlogi lažnih novic, ki prežemajo vse večji del medijskega sveta, ter kako krojijo odnose med državami. Soočili so mnenja o vplivu tehnologije na razumevanje družbe in se zazrli v prihodnost novinarstva.