Posrednik ZN optimističen glede dogovora o imenu Makedonije

New York, 17. januarja - Posrednik ZN Matthew Nimetz je danes po zaključku pogovorov s predstavniki Grčije in Makedonije izrazil upanje, da je rešitev glede uradnega imena Makedonije na dosegu. Po triletni prekinitvi sta Makedonija in Grčija pogajanja ob posredovanju ZN nadaljevali decembra lani.