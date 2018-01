V New Yorku nov krog pogajanj o imenu Makedonije

New York, 17. januarja - Na sedežu ZN v New Yorku bo danes nov krog pogajanj med Makedonijo in Grčijo o uradnem imenu Makedonije ob posredovanju posrednika ZN Matthewa Nimetza. Po triletni prekinitvi sta državi pogajanja ob posredovanju ZN nadaljevali decembra lani, nekaj mesecev po tem, ko je Makedonija dobila novo vlado pod vodstvom socialdemokratov.