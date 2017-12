Ameriški kongres želi od Pentagona poročilo o širjenju ruskega vpliva po svetu

Washington, 28. decembra - Odbori za obrambo in mednarodne odnose obeh domov ameriškega kongresa od obrambnega ministra Jamesa Mattisa želijo podrobno poročilo o širjenju ruskega vpliva po svetu, med drugim na Zahodnem Balkanu, kamor prištevajo Srbijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Kosovo, to je države, ki še niso v zvezi Nato.