Ženske v povprečju 18 dni na bolniškem dopustu, moški šest dni manj

Ljubljana, 17. januarja - Vsaka zaposlena ženska je bila v letu 2016 v povprečju na bolniškem dopustu približno 18 dni, moški pa približno šest dni manj. Največ moških je bilo v letu 2016 na bolniškem dopustu zaradi poškodb in zastrupitev, največ žensk pa zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs).