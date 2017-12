Na prvi dan leta v povprečju več rojstnih dni

Ljubljana, 31. decembra - Zadnji in prvi dan leta sta posebna tudi zaradi drugačnega števila rojstnih dni, kot jih sicer na druge dneve v letu zaznamujejo Slovenci. Po podatkih Sursa na povprečen dan rojstni dan praznuje 5700 ljudi, na 1. januar 7000 in 4700 na 31. december. V preteklosti so starši registracijo otrok namreč odložili in tako zamaknili odhod v šolo in vojsko.