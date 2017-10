Na dan pri nas umre okoli 50 ljudi, povprečno starih okoli 77 let

Ljubljana, 27. oktobra - V Sloveniji vsako leto umre med 19.000 in 20.000 prebivalcev, lani jih je umrlo 19.689, kar pomeni povprečno 54 na dan. Največ oseb umre v zimskih mesecih, od decembra do marca, najpogostejši razlog pa so bolezni obtočil. Povprečna starost ob smrti je nekaj več kot 77 let, so pred dnevom spomina na mrtve navedli na Statističnem uradu RS (Surs).