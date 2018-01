Delo: Barantanje za drobiž (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak je s predlogom za dvig minimalne plače za 4,7 odstotka vznejevoljila tako socialne kot nekatere koalicijske partnerje. Sindikati so nezadovoljni, saj so prepričani, da bi moral biti dvig višji, v Delu komentira Barbara Hočevar.