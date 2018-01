Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Tuje tiskovne agencije so v sredo med drugim poročale o tem, da je slovenski premier Miro Cerar v sredo ostro zanikal navedbe hrvaškega časnika Večernji list, v katerem so napisali, da naj bi se Slovenija in Hrvaška že dogovorili za podpis protokola za reševanje spora o meji, a naj bi si Cerar tik pred obiskom v Zagrebu premislil.