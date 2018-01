Maribor, 17. januarja - Kako človeška in človečna je neka družba, je mogoče oceniti tudi po tem, kako poskrbi za tiste, ki so prekršili njene zakone. S prenovljenim iškim zaporom in novim zaporom v Dobrunjah bo okoli 500 zapornikov lahko kazen prestajalo v primernem okolju, piše Elizabeta Planinšič v Večeru.