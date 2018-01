Večer: Prešeren in spol (17. 1.)

Maribor, 16. januarja - Odborniki so med drugim kritizirali spolno uravnoteženost pri sestavi strokovnih komisij, pa tudi pri izboru nagrajencev in nagrajenk kot novost v zakonu o Prešernovi nagradi. Takšna zakonska odločba zmanjšuje maksimalno strokovnost na račun spolne uravnoteženosti, so prepričani Prešernovi odborniki, piše Melita Forstnerič Hajnšek v Večeru.