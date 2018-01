Delo: Plastificirani svet (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - V 110 letih od izuma plastike je človeštvu uspelo ta material spraviti v zrak, tla in vodo. Del težave so tudi plastične vrečke, ki so sicer skoraj nepogrešljiv izdelek. Če uporaba ne bi trajala le 20 minut in vrečke ne bi končale v sežigu ali v naravi, v Delu piše Borut Tavčar.