Delo: Pas, pot, most (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Kadar Kitajci pridejo na našo celino, njihova strategija "enega gospodarskega pasu, ene svilne poti" sama sebi gradi mostove do evropskega srca. Prvi je nastal nad Donavo, drugi stoji pri norveškem mestu Narvik, ki povezuje Norveško in Švedsko. Tretji bo most čez Malostonski zaliv v Dubrovniško-neretvanski županiji, piše v Delu Zorana Baković.