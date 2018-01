Na odboru DZ podpora zakonskemu predlogu za preprečitev zlorabe stranske udeležbe v postopku

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji brez glasu proti podprl dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Novelo so na pobudo novinarskih organizacij vložili koalicijski poslanci. Z zakonskim predlogom želijo preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku.