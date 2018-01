Dnevnik: Vlada si je godljo skuhala sama (13. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja, ki skupno znašajo kar milijardo evrov, so brez dvoma kratkoročno neuresničljive. V časih, ko vlada zmanjšuje javnofinančni primanjkljaj in javni dolg, bi njihova uresničitev pomenila popoln odmik od zahtev Bruslja in fiskalnih zavez, v Dnevniku piše Igor Dernovšek.