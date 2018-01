Delo: Vetrnice v glavah (12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Slovenija je ena redkih držav, kjer ne piha prav in kjer se ptiči zaletavajo v vetrnice. Idej kljub temu ne zmanjka, na agenciji za energijo so zadovoljni s kar 37 ponujenimi projekti novih vetrnic v petih letih in cenami elektrike iz njih. A take spremembe v tej državi niso najbolj zaželene, v Delu piše Borut Tavčar.