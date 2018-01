Mladina: Vegan! Vegan! Tecite stran! (12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Vegetarijanstvo in veganstvo sta danes nekaj najbolj običajnega tudi v našem prostoru in nekaj sprejetega. A le kot življenjski slog. V zadnjem času pa je tudi pri nas prišlo do obrata, ko postajata množični - predvsem ne gre več za prehranski ali življenjski slog, ampak sta pridobili političen in ideološki naboj, v Mladini piše Grega Repovž.